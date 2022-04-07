«Манчестер Юнайтед» проведет переговоры с Шоу о новом контракте

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с защитником Люком Шоу. Стороны проведут переговоры в апреле, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Нынешний контракт 26-летнего защитника с «красными дьяволами» действует до конца июня 2023 года с опцией продления еще на год. Однако «МЮ» хочет заключить с футболистом более длительное соглашение.

Шоу выступает за «Манчестер Юнайтед» с 1 июля 2014 года после перехода из «Саутгемптона» за 37,5 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 игрок провел за команду 27 матчей и сделал 5 результативных передач.