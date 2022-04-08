Коул: «Александер-Арнольд лучше, как распасовщик, чем Бекхэм. А Дэвид был лучшим игроком моего поколения»

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул высказался об игре защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.

«Послушайте, тут не нужны слова, — приводит слова Коула Liverpool Echo со ссылкой на BT Sport. — Александер-Арнольд лучше, как распасовщик, чем Бекхэм. А Дэвид был лучшим игроком моего поколения. Их передачи похожи, но я думаю, что Трент подает лучше».

В нынешнем сезоне 23-летний англичанин забил два мяча и отдал 17 результативных передач в 36 матчах за «Ливерпуль». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.