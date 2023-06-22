«Арсенал» приостановил продажу форму из-за дизайнерской ошибки

«Арсенал» и Adidas приняли решение приостановить продажу экипировки из-за ошибки в дизайне формы.

Комплект следующего сезона посвящен 20-летию сезона-2003/04, в котором «канониры» провели 38 матчей в АПЛ без поражений.

В швах должна была быть нанесена последовательность результатов команды в каждом из матчей. Но по итогу из 38 матчей было внесено лишь 32.

В компании пообещали исправить ошибку в следующей партии, а также вернуть потраченные средства болельщикам.