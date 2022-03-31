«Арсенал» претендует на полузащитника «Лидса» Рафинью
Полузащитник «Лидса» Рафинья может продолжить карьеру в «Арсенале»
Полузащитник «Лидса» Рафинья может продолжить карьеру в «Арсенале», передает The Sun.
По данным источника, в контракте английского клуба есть пункт, что в случае, если «Лидс» не сможет остаться в АПЛ, игрок сможет уйти в другую команду за 30 миллионов евро. Клуб занимает 16-е место в турнирной таблице.
«Барселона» является главным претендентом на покупку хавбека.
В нынешнем сезоне Рафинья забил девять мячей и отдал три результативные передачи в 28 матчах за «Лидс». Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|29
|22
|4
|3
|68-18
|70
|
2
|Ливерпуль
|29
|21
|6
|2
|75-20
|69
|
3
|Челси
|28
|17
|8
|3
|57-19
|59
|
4
|Арсенал
|28
|17
|3
|8
|44-31
|54
|
5
|Тоттенхэм
|29
|16
|3
|10
|47-36
|51
|
6
|МЮ
|29
|14
|8
|7
|48-40
|50
|
7
|Вест Хэм
|30
|14
|6
|10
|49-39
|48
|
8
|Вулверхэмптон
|30
|14
|4
|12
|31-26
|46
|
9
|Астон Вилла
|29
|11
|3
|15
|41-40
|36
|
10
|Лестер
|27
|10
|6
|11
|42-46
|36
|
11
|Саутгемптон
|29
|8
|11
|10
|36-45
|35
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|13
|9
|39-38
|34
|
13
|Брайтон
|29
|7
|12
|10
|26-36
|33
|
14
|Ньюкасл
|29
|7
|10
|12
|32-49
|31
|
15
|Брентфорд
|30
|8
|6
|16
|33-47
|30
|
16
|Лидс
|30
|7
|8
|15
|34-67
|29
|
17
|Эвертон
|27
|7
|4
|16
|29-47
|25
|
18
|Уотфорд
|29
|6
|4
|19
|29-55
|22
|
19
|Бернли
|27
|3
|12
|12
|22-38
|21
|
20
|Норвич
|29
|4
|5
|20
|18-63
|17
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.04
|14:30
|
Ливерпуль – Уотфорд
|- : -
|2.04
|17:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|2.04
|17:00
|
Брайтон – Норвич
|- : -
|2.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|- : -
|2.04
|17:00
|
Лидс – Саутгемптон
|- : -
|2.04
|17:00
|
Челси – Брентфорд
|- : -
|2.04
|19:30
|
МЮ – Лестер
|- : -
|3.04
|16:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|- : -
|3.04
|18:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
|4.04
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|13
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|13
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|23
|1
|3
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|16
|1
|6
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|17
|1
|6
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