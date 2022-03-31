«Арсенал» претендует на полузащитника «Лидса» Рафинью

Полузащитник «Лидса» Рафинья может продолжить карьеру в «Арсенале», передает The Sun.

По данным источника, в контракте английского клуба есть пункт, что в случае, если «Лидс» не сможет остаться в АПЛ, игрок сможет уйти в другую команду за 30 миллионов евро. Клуб занимает 16-е место в турнирной таблице.

«Барселона» является главным претендентом на покупку хавбека.

В нынешнем сезоне Рафинья забил девять мячей и отдал три результативные передачи в 28 матчах за «Лидс». Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.