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Стам: «Если бы мне предложили вернуться в «МЮ», я бы согласился»

Стам заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед» в качестве тренера
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам ответил на вопрос о том, готов ли вернуться в клуб в качестве тренера или функционера.

«Если бы мне предложили вернуться в «Манчестер Юнайтед», я бы без каких-либо сомнений согласился, — приводит слова Стама Betting Expert. — «Манчестер Юнайтед» — это моя жизнь. Я провел там отличные сезоны, выиграл трофеи. Этот клуб был очень важен для меня«.

По словам экс-защитника, если бы он мог помочь клубу, то вернулся бы.

«Понимаю, что меня вряд ли позовут меня в «Манчестер Юнайтед». Но находиться в структуре клуба, пусть даже в другой роли, — это то, что имеет значение для каждого бывшего игрока. Никогда не знаешь, что будет дальше», — сказал он.

Стам играл за «Манчестер Юнайтед» с 1998 по 2001 год. В составе английского клуба он три раза выигрывал АПЛ, и по одному разу — Кубок Англии, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.

Источник: https://www.bettingexpert.com/news/football/talking-football-with-jaap-stam-part-2-the-manchester-united-saga-2022-03-29-110956
Яп Стам
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
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 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
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 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
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 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
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 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
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 - : -
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 - : -
2.04 19:30
МЮ – Лестер
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Вест Хэм – Эвертон
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