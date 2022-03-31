Стам: «Если бы мне предложили вернуться в «МЮ», я бы согласился»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам ответил на вопрос о том, готов ли вернуться в клуб в качестве тренера или функционера.

«Если бы мне предложили вернуться в «Манчестер Юнайтед», я бы без каких-либо сомнений согласился, — приводит слова Стама Betting Expert. — «Манчестер Юнайтед» — это моя жизнь. Я провел там отличные сезоны, выиграл трофеи. Этот клуб был очень важен для меня«.

По словам экс-защитника, если бы он мог помочь клубу, то вернулся бы.

«Понимаю, что меня вряд ли позовут меня в «Манчестер Юнайтед». Но находиться в структуре клуба, пусть даже в другой роли, — это то, что имеет значение для каждого бывшего игрока. Никогда не знаешь, что будет дальше», — сказал он.

Стам играл за «Манчестер Юнайтед» с 1998 по 2001 год. В составе английского клуба он три раза выигрывал АПЛ, и по одному разу — Кубок Англии, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.