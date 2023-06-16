«Арсенал» предложит «Вест Хэму» 117 миллионов евро за хавбека Райса

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс близок к продолжению карьеры в «Арсенале», сообщает Sky Sports.

По информации издания, «канониры» готовы предложить за игрока 117 миллионов евро. «Вест Хэм» не хочет отпускать игрока менее, чем за 140 миллионов, но готовы рассмотреть предложение «Арсенала», если туда будет включен еще один футболист.

Ранее «Вест Хэм» отклонил предложение «канониров» о трансфере Райса за 93,6 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Райс провел 50 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.