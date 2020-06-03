«Арсенал» предложит 26,5 миллиона евро за полузащитника «Фейеноорда»

«Арсенал» планирует приобрести полузащитника «Фейеноорда» Оркуна Кекджю, сообщает Voetbal International.

По информации, в трансфере 19-летнего турка заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета. Сообщается, что покупка может обойтись «Арсеналу» в 26,5 миллиона евро.

В сезоне-2019/20 Кекджю провел за «Фейеноорд» 35 матчей, на его счету 3 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 12,5 миллиона евро.