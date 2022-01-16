«Арсенал» предложил за Влаховича 60 миллионов евро

«Арсенал» сделал предложение о покупке нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. Лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего серба 60 миллионов евро, сообщает Corriere della Sera.

Также «канониры» готовы отдать «фиалкам» права на полузащитника Лукаса Торрейру.

Контракт Влаховича с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне сербский нападающий в 20 матчах итальянской серии А забил 16 голов и отдал три результативные передачи. Также на счету футболиста три гола в трех матчах Кубка страны.