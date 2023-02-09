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Сегодня, 11:35

«Арсенал» планирует подписать полузащитника «Ювентуса» Локателли

Виталий Косик
Корреспондент
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«Арсенал» намерен летом подписать полузащитника «Ювентуса» Мануэля Локателли, сообщает Calciomercato.

По информации источника, в трансфере игрока заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета. Он планирует усилить линию полузащиты команды.

Вчера, 8 февраля, стало известно, что «Ювентус» выкупил у «Сассуоло» Локателли за 33,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 25-летний итальянец провел за туринский клуб 25 матчей и не отличился результативными действиями. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.

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 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
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11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 - : -
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 - : -
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 - : -
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
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Лидс – МЮ
 - : -
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Ман. Сити – Астон Вилла
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

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Тоттенхэм Хотспур

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Брентфорд

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П
Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

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Кристиан Эриксен

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Манчестер Юнайтед

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Букайо Сака

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Вулверхэмптон Уондерерс

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Жоау Канселу

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