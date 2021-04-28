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«Арсенал» отказался продавать Торрейру в «Милан»

18:47
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Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра был близок к уходу из стана «пушкарей». «Милан» претендовал на 25-летнего уругвайца, однако англичане ответили категоричным отказом, сообщает Sky Sports 28 апреля.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассчитывает на Торрейру и считает, что игрока ждет большое будущее в клубе.

В текущем сезоне на счету уругвайца, который выступает на правах аренды за «Атлетико» 1 гол в 19 матчах в рамках ла лиги.

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