Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Люди в масках атаковали дом вице-президента «МЮ» Вудворда

17:40
Теги:

Дом вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда подвергся нападению со стороны людей в масках, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, ицидент произошел на прошлой неделе. Несколько человек в масках прибыли к дому Вудворда и повредили ворота. При этом во время нападения Вудворда и его членов семьи не было дома. Полиция сообщила, что не получала заявлений по факту произошедшего.

19 апреля Вудворд заявил, что покинет пост вице-президента «МЮ» в конце 2021 года. По информации ВВС, 49-летний руководитель подал в отставку из-за намерения клуба участвовать в Суперлиге.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
В сети обсуждают биографию отца официального представителя МВД Ирины Волк
Европарламент призвал ЕС остановить реализацию проекта «Северный поток — 2»
В Москве произошло массовое ДТП с участием беспилотного авто

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд