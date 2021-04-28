Люди в масках атаковали дом вице-президента «МЮ» Вудворда

Дом вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда подвергся нападению со стороны людей в масках, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, ицидент произошел на прошлой неделе. Несколько человек в масках прибыли к дому Вудворда и повредили ворота. При этом во время нападения Вудворда и его членов семьи не было дома. Полиция сообщила, что не получала заявлений по факту произошедшего.

19 апреля Вудворд заявил, что покинет пост вице-президента «МЮ» в конце 2021 года. По информации ВВС, 49-летний руководитель подал в отставку из-за намерения клуба участвовать в Суперлиге.