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Сегодня, 10:50

«Арсенал» объявил о подписании Габриэла Жезуса

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Габриэл Жезус.
Фото ФК Арсенал (Лондон)

«Арсенал» объявил о переходе из «Манчестер Сити» нападающего Габриэла Жезуса. Игрок подписал долгосрочное соглашение с клубом.

Форвард будет играть под номером 9 и скоро присоединится к составу «оружейников» для предсезонной подготовки.

Ранее сообщалось, что «канониры» заплатят за 25-летнего футболиста 45 миллионов фунтов, а контракт будет действовать до конца июня 2027 года.

В сезоне-2021/22 нападающий забил 13 голов и сделал 12 результативных передач в 41 матче за «Манчестер Сити». Жезус выступал за команду с 2016 года.

Источник: https://www.arsenal.com/news/arsenal-complete-gabriel-jesus-signing
Габриэл Жезус
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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