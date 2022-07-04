«Арсенал» объявил о подписании Габриэла Жезуса

«Арсенал» объявил о переходе из «Манчестер Сити» нападающего Габриэла Жезуса. Игрок подписал долгосрочное соглашение с клубом.

Форвард будет играть под номером 9 и скоро присоединится к составу «оружейников» для предсезонной подготовки.

Ранее сообщалось, что «канониры» заплатят за 25-летнего футболиста 45 миллионов фунтов, а контракт будет действовать до конца июня 2027 года.

В сезоне-2021/22 нападающий забил 13 голов и сделал 12 результативных передач в 41 матче за «Манчестер Сити». Жезус выступал за команду с 2016 года.