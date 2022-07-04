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Сегодня, 10:45

Дюмфрис намерен отказаться от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис намерен отказаться от потенциального перехода в «Манчестер Юнайтед», сообщает Calciomercato.

По данным источника, у 26-летнего игрока контракт с «Интером» до 2025 года, и он хотел бы остаться в команде до окончания соглашения.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за защитника 30 миллионов евро. Также на футболиста претендует мюнхенская «Бавария».

В минувшем сезоне Дюмфрис провел 45 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/l-inter-aspetta-bellanova-ma-e-dumfries-la-certezza-la-verita-su-62991
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