Дюмфрис намерен отказаться от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис намерен отказаться от потенциального перехода в «Манчестер Юнайтед», сообщает Calciomercato.

По данным источника, у 26-летнего игрока контракт с «Интером» до 2025 года, и он хотел бы остаться в команде до окончания соглашения.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за защитника 30 миллионов евро. Также на футболиста претендует мюнхенская «Бавария».

В минувшем сезоне Дюмфрис провел 45 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.