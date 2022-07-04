Микель Артета рад, что удалось осуществить трансфер Жезуса
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями от трансфера форвада Габриэла Жезуса из «Манчестер Сити» в стан канониров.
«Я взволнован. Клубл проделал огромную работу, чтобы купить этого футболиста. Сделка прошла успешно.
Эта позиция уже давно находится на нашем радаре, и нам удалось получить игрока, которого мы все хотели, так что я очень счастлив», — цитирует Артету официальный сайт «Арсенала».
Сегодня, 4 июня, «Арсенал» объявил о переходе Жезуса. Игрок подписал долгосрочное соглашение с клубом.
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14
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0
|0
|0-0
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19
|Борнмут
|0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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