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Сегодня, 11:40

Микель Артета рад, что удалось осуществить трансфер Жезуса

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями от трансфера форвада Габриэла Жезуса из «Манчестер Сити» в стан канониров.

«Я взволнован. Клубл проделал огромную работу, чтобы купить этого футболиста. Сделка прошла успешно.

Эта позиция уже давно находится на нашем радаре, и нам удалось получить игрока, которого мы все хотели, так что я очень счастлив», — цитирует Артету официальный сайт «Арсенала».

Сегодня, 4 июня, «Арсенал» объявил о переходе Жезуса. Игрок подписал долгосрочное соглашение с клубом.

ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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«Арсенал» объявил о подписании Габриэла Жезуса
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 - : -
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