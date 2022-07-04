Микель Артета рад, что удалось осуществить трансфер Жезуса

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями от трансфера форвада Габриэла Жезуса из «Манчестер Сити» в стан канониров.

«Я взволнован. Клубл проделал огромную работу, чтобы купить этого футболиста. Сделка прошла успешно.

Эта позиция уже давно находится на нашем радаре, и нам удалось получить игрока, которого мы все хотели, так что я очень счастлив», — цитирует Артету официальный сайт «Арсенала».

Сегодня, 4 июня, «Арсенал» объявил о переходе Жезуса. Игрок подписал долгосрочное соглашение с клубом.