«Арсенал» намерен утроить зарплату Мартинелли

Нападающий «Арсенала» Габриел Мартинелли продлит контракт с клубом. Как сообщает Daily Mail, руководство «канониров» отреагировало на интерес к форварду со стороны «Реала» и хочет удержать его повышением зарплаты.

По данным источника, «Арсенал» намерен утроить оклад Мартинелли — с 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю до 30 тысяч.

18-летний Мартинелли перешел в «Арсенал» прошлым летом и забил 10 мячей в 21 игре в нынешнем сезоне. «Реал» готов заплатить за форварда 50 миллионов фунтов.