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Руни: «Кейн был бы идеальным новичком для «МЮ», но его держат в плену в «Тоттенхэме»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о ситуации вокруг форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

«Кейн был бы идеальным новичком для «Манчестер Юнайтед», но, похоже, его держат в плену в «Тоттенхэме». Я думал, что пришло время для его ухода в прошлом сезоне, но он остался.

Харри, вероятно, осознает, что есть трофеи, которые он мог бы выиграть в другом клубе. Сейчас ему самое время двигаться дальше, и, похоже, он готов и к этому, но мы знаем, что уйти из «Тоттенхэма» порой бывает довольно трудно», – сказал Руни в интервью The Athletic.

Ранее сообщалось, что переговоры о переходе 29-летнего англичанина ведет «Бавария». Кроме того, на Кейна претендовали «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

 

Гарри Кейн
Уэйн Руни
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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