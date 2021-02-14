Марсьяль получил расистские оскорбленя после ничьей «МЮ» с «Вест Бромвичем»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль стал жертвой расистских оскорблений, сообщает Sky Sports. После ничьей в матче чемпионата Англии против «Вест Бромвича» (1:1), форвард получил в Instagram несколько оскорбительных сообщений, содержащих расистские символы и оскорбительное обозначение чернокожих людей.

Марсьяль провел на поле 66 минут и был заменен на Мэйсона Гринвуда.

На прошлой неделе ряд английских клубов, включая «МЮ», выступили с совместным заявлением о недопустимости расизма после того, как ряд футболистов также пострадали от оскорблений в соцсетях. В их число вошел и другой форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд.