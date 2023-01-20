«Арсенал» хочет арендовать Камавинга у «Реала»

«Арсенал» заинтересован в приглашении полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга, сообщает Evening Standard.

При этом пока неизвестно, согласятся ли мадридцы отпустить 20-летнего футболиста.

Напомним, что испанский клуб подписал французского полузащитника в 2021 году. В нынешнем сезоне на счету хавбека 27 матчей в футболке «Реала».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Камавинга в 50 миллионов евро.