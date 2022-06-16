Погба намерен доказать «МЮ», что они его недооценивали
Экс-полузащитник «МЮ» Поль Погба заявил, что хочет доказать бывшему клубу, что на его счет ошибались. Француз признался, что не чувствовал себя нужным.
«Мои мысли направлены на то, чтобы показать «Манчестер Юнайтед», что они ошибались на мой счет. У них были сомнения на мой счет, долго думали о том, предлагать ли мне новый контракт. Как можно говорить игроку, что он вам нужен, но при этом не предлагать новый контракт? Я никогда раньше не видел подобного», — цитирует Погба журналист Фабрицио Романо.
1 июня «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он забил 1 мяч и отдал 9 результативных передач в 27 матчах во всех турнирах. Сообщалось, что футболист близок к переходу в «Ювентус».
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|0
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|0
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|0
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13
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|0
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|0
|0
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|0
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14
|Астон Вилла
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
|0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
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Эвертон – Челси
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МЮ – Брайтон
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