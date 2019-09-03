Арсен Венгер хочет снова тренировать

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что обязательно хочет вернуться к активной тренерской работе. 70-летний француз проработал в лондонском клубе с 1996 по 2018 год.

— Не смирюсь с тем, что я больше могу никогда не тренировать, — приводит слова тренера Sky Sports. — Я открыт для предложений. Хочу еще раз ощутить эти эмоции от соревнований.

Венгер выигрывал с «Арсеналом» чемпионат Англии три раза. По семь раз клуб под его руководством завоевывал Кубок и Суперкубок Англии.

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