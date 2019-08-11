Арестованы мужчины, пытавшиеся подобраться к дому Езила

В Лондоне были арестованы два мужчины, пытавшиеся пробраться к дому хавбека "Арсенала" Месута Езила, сообщает Daily Mail. 27-летний Ферхат Эрджан и 27-летний Саламан Эркинджи вступили в конфликт с охраной дома, после чего их направили в полицейский участок.

Дома Езила находится под повышенной охраной после нападения в конце прошлого месяца. 26 июля два мужчины, вооружившись ножами, окружили автомобиль Езила и заставили его выйти из машины. Немецкий хавбек побежал в соседнее кафе за помощью, но в этот момент отпор грабителям дал партнер Езила по команде Сеад Колашинац, который ехал с ним. Босниец атаковал бандитов, и те скрылись.

Из соображений безопасности оба футболиста не поехали на матч 1-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла".