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АПЛ выпустила новые антиковидные протоколы: праздновать голы следует с соблюдением социальной дистанции

22:50
Мохамед Салах. Фото АПЛ
Мохамед Салах. Фото АПЛ

Английская премьер-лига выпустила новые протоколы по поводу проведения матчей чемпионата в условиях пандемии коронавируса.

Игроки и персонал обязаны носить маски все время по пути к стадиону, включая раздевалку. Их можно снимать только во время разминки, игры, выхода на поле и с поля, во время интервью, а также для тренерского штаба на скамейках.

Поощряется соблюдение социальной дистанции во всех возможных случаях, включая поездку, раздевалки, разминки, выход на поле и уход с него, а также во время празднования голов.

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