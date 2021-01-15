АПЛ выпустила новые антиковидные протоколы: праздновать голы следует с соблюдением социальной дистанции

Английская премьер-лига выпустила новые протоколы по поводу проведения матчей чемпионата в условиях пандемии коронавируса.

Игроки и персонал обязаны носить маски все время по пути к стадиону, включая раздевалку. Их можно снимать только во время разминки, игры, выхода на поле и с поля, во время интервью, а также для тренерского штаба на скамейках.

Поощряется соблюдение социальной дистанции во всех возможных случаях, включая поездку, раздевалки, разминки, выход на поле и уход с него, а также во время празднования голов.