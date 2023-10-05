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Сегодня, 14:40

АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока сентября

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сон Хын Мин.
Фото Reuters

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока сентября в АПЛ.

Список претендентов на награду опубликован на официальном сайте лиги. На нее номинированы: Хулиан Альварес («Манчестер Сити», 2 гола + 2 голевые передачи в сентябре), Джаррод Боуэн («Вест Хэм», 3+0), Педру Нету («Вулверхэмптон», 1+3), Мохамед Салах («Ливерпуль», 2+2), Сон Хын Мин («Тоттенхэм», 6+0), Киран Триппьер («Ньюкасл», 0+4) и Олли Уоткинс («Астон Вилла», 4+1).

Лучшим игроком августа был признан полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон. Ранее АПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера сентября.

После 7 туров лидером АПЛ с 18 очками является «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Арсенал» с 17 очками делят 2-3 места.

Киран Триппьер
Мохамед Салах
Сон Хын Мин
Футбол
Хулиан Альварес
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Артета, Клопп и Эмери номинированы на звание тренера месяца в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Тоттенхэм 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Челси 7 2 2 3 7-6 8
12
 Нот. Форест 7 2 2 3 8-10 8
13
 Фулхэм 7 2 2 3 5-12 8
14
 Брентфорд 7 1 4 2 10-10 7
15
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 7 1 1 5 6-14 4
18
 Бернли 7 1 1 5 6-16 4
19
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
20
 Шеффилд Юн. 7 0 1 6 5-19 1
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.10 14:30
Лутон Таун – Тоттенхэм
 - : -
7.10 17:00
Бернли – Челси
 - : -
7.10 17:00
Эвертон – Борнмут
 - : -
7.10 17:00
Фулхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
7.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
7.10 19:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 - : -
8.10 16:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
8.10 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
8.10 16:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
8.10 18:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 5
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 7 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 5 1 1
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