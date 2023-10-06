«Челси» намерен сохранить в команде Галлахера

«Челси» планирует обсудить новый контракт с полузащитником Конором Галлахером, сообщает Daily Mail.

По информации источника, в клубе довольны футболистом. Текущее соглашение 23-летнего полузащитника с синими истекает через 18 месяцев.

Галлахер является игроком «Челси» с 2018 года. Всего он провел 54 матча за синих, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей. В прошлом сезоне он выступал за «Кристал Пэлас» на правах аренды.

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 8 очков за 7 туров.