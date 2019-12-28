Английский клуб пропустил в дерби 8 голов за первый тайм и не вышел на второй

Курьезный эпизод произошел в одной из любительских лиг Англии, сообщает BBC. В рамках лиги Эллиник состоялось дерби между «Эбингтон Юнайтед» и «Эбингтон Таун». «Юнайтед» занимает второе место в таблице, «Таун» идет последним.

По итогам первого тайма «Юнайтед» повел со счетом 8:0.

А после перерыва порядка 160 зрителей, собравшихся на игре, не увидели второго тайма: футболисты «Эбингтон Таун» просто поехали по домам, оставив в раздевалке форму.

Пока неизвестно, будут ли как-то наказаны игроки за подобные действия.