Андрей Ярмоленко: «В последний раз я столько бегал в 20 лет, когда «Динамо» тренировал Газзаев»

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко рассказал, как команда готовится к возобновлению сезона. Чемпионат Англии ранее был прерван из-за пандемии коронавируса. Он возобновится 17 июня.

«О рестарте чемпионата узнал из прессы, — цитирует Ярмоленко сайт украинских каналов «Футбол 1/2/3». — Только сегодня «Вест Хэм» провел первую тренировку в полном составе. Пока никто из руководителей клуба не говорил о возобновлении сезона. Ждем официальной информации.

Сегодня четвертый раз сдал тест на коронавирус. Сейчас такое время и нужно терпеть. Конечно, не самая приятная процедура, но все с пониманием относятся к этому.

Рестарт АПЛ 17 июня? Мне очень хочется побыстрее вернуться на поле. Я как футболист и спортсмен очень соскучился по этим эмоциям. Надеюсь, что все будет хорошо и мы снова будем радовать всех болельщиков футбола. В «Вест Хэме» все уверены в том, что мы сыграем первую игру через три недели.

На карантине мы проделали огромный объем работы. Физически чувствую себя очень хорошо. Скажу вам так: последний раз я столько бегал в 20 лет, когда тренером «Динамо» Киев был Валерий Газзаев. Я чувствую себя не только футболистом, а и легкоатлетом».

30-летний Андрей Ярмоленко в текущем сезоне провел 15 матчей за «Вест Хэм» и забил три мяча при одной голевой передаче.