Канчельскис: «Хотелось бы поработать в «Манчестер Юнайтед». Все бывает»

Бывший игрок «Манчтестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал «СЭ», мечтает ли он поработать в структуре английского клуба.

— Как обстоят дела с вашей тренерской работой?

— Не хочу бежать впереди паровоза. Давайте дождемся финального результата. Что гадать. Общаемся со многими, смотрим, ездим. Пока все нормально. Правда, устал ездить. Но работа прежде всего! Поработать в «Манчестер Юнайтед»? Всем было бы интересно. Но это задача из разряда нереальных. Какой-то шанс можно было бы рассматривать, если бы руководителями клуба были ирландцы. Сейчас «Манчестер Юнайтед» — кормушка для американцев. Вы сами видели, какие они делают вложения, предложения: Моуринью, ван Гал, Роналду пригласили. Зато хорошая прибыль, реклама.

— Пока это скорее мечта?

— Это сложно и тяжело, конечно. Мечта есть всегда. Естественно, хотелось бы поработать в структуре клуба. Все бывает в жизни. Надо сначала здесь где-то плотно поработать, а потом о думать другом.