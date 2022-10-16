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Канчельскис: «Хотелось бы поработать в «Манчестер Юнайтед». Все бывает»

Канчельскис признался, что хотел бы поработать в «Манчестер Юнайтед»
Читать «СЭ» в
Андрей Канчельскис.
Фото Татьяна Дорогутина

Бывший игрок «Манчтестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал «СЭ», мечтает ли он поработать в структуре английского клуба.

— Как обстоят дела с вашей тренерской работой?

— Не хочу бежать впереди паровоза. Давайте дождемся финального результата. Что гадать. Общаемся со многими, смотрим, ездим. Пока все нормально. Правда, устал ездить. Но работа прежде всего! Поработать в «Манчестер Юнайтед»? Всем было бы интересно. Но это задача из разряда нереальных. Какой-то шанс можно было бы рассматривать, если бы руководителями клуба были ирландцы. Сейчас «Манчестер Юнайтед» — кормушка для американцев. Вы сами видели, какие они делают вложения, предложения: Моуринью, ван Гал, Роналду пригласили. Зато хорошая прибыль, реклама.

— Пока это скорее мечта?

—  Это сложно и тяжело, конечно. Мечта есть всегда. Естественно, хотелось бы поработать в структуре клуба. Все бывает в жизни. Надо сначала здесь где-то плотно поработать, а потом о думать другом.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Андрей Канчельскис
ФК Манчестер Юнайтед
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 8 0 1 23-10 24
2
 Ман. Сити 9 7 2 0 33-9 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 8 5 1 2 13-10 16
5
 МЮ 8 5 0 3 13-15 15
6
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
7
 Ньюкасл 9 3 5 1 17-9 14
8
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
9
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
10
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
11
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
12
 Ливерпуль 8 2 4 2 20-12 10
13
 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
14
 Вест Хэм 9 3 1 5 8-10 10
15
 Лидс 8 2 3 3 11-12 9
16
 Астон Вилла 9 2 3 4 7-11 9
17
 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
18
 Саутгемптон 9 2 1 6 8-17 7
19
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
20
 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.10 22:00
Брентфорд – Брайтон
 2 : 0
15.10 14:30
Лестер – Кр. Пэлас
 0 : 0
15.10 17:00
Фулхэм – Борнмут
 2 : 2
15.10 17:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 1 : 0
15.10 19:30
Тоттенхэм – Эвертон
 2 : 0
16.10 16:00
Астон Вилла – Челси
 - : -
16.10 16:00
Лидс – Арсенал
 - : -
16.10 16:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
16.10 16:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 - : -
16.10 18:30
Ливерпуль – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 7 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 5 1 0
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