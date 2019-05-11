Андер Эррера попрощался с "Манчестер Юнайтед". Видео

Полузащитник Андер Эррера, у которого летом заканчивается контракт с "Манчестер Юнайтед", попрощался с болельщиками и клубом.

Ранее сообщалось, что он бесплатно перейдет в "ПСЖ". 29-летний испанец подпишет четырехлетнее соглашение с парижанами.

Эррера перешел в "МЮ" в 2014-м из "Атлетика". В текущем сезоне хавбек провел 26 матчей за "красных дьяволов", забил три гола и отдал столько же голевых передач.

– "МЮ" в моем сердце. Я знал это с первого дня, как сюда попал, с того момента, как надел футболку, – сказал Эррера. – Это клуб с тысячами болельщиков, которые уважают и помнят игроков, которые отдали все.



Я испытал невероятные чувство, когда слышал, как скандируют мое имя. Я был очень горд, когда фанаты решили, что я стал частью истории клуба. Каждый раз, когда я представлял "МЮ", в каждой игре, в победе или поражении, даже когда я не мог помочь на поле, я понимал, что этот клуб значит для меня.



Я буду помнить каждый из почти 200 матчей, который я провел в этой футболке. Играть за величайший клуб в Англии было настоящей честью.