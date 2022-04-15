«Арсенал» претендует на полузащитника «Хоффенхайма»

Полузащитник «Хоффенхайма» Флориан Гриллич попал в сферу интересов «Арсенала». Лондонский клуб летом готов оформить трансфер 26-летнего австрийца, сообщает The Telegraph.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны итальянских «Ромы» и «Интера».

Портал Transfermarkt оценивает австрийского полузащитника в 16 миллионов евро.

В текущем сезоне Гриллич сыграл за «Хоффенхайм» 18 матчей в чемпионате Германии и не отметился результативными действиями.