Алдервейрелд сообщил руководству «Тоттенхэма» о желании покинуть клуб
18:34
Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд хочет сменить команду, сообщает The Athletic.
По информации источника, 32-летний бельгиец уже сообщил о своем желании руководству «шпор». Сообщается, что игрок хочет уйти из клуба после Евро-2020, однако «Тоттенхэм» готов расстаться с футболистом только в случае, если получит достойное предложение.
Алдервейрелд выступает за «Тоттенхэм» с лета 2015 года. В сезоне-2020/21 он провел за команду 35 матчей, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://theathletic.com/2684641/2021/07/02/toby-alderweireld-has-told-spurs-he-is-looking-to-leave-this-summer-as-rebuild-begins/
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