Алдервейрелд сообщил руководству «Тоттенхэма» о желании покинуть клуб

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд хочет сменить команду, сообщает The Athletic.

По информации источника, 32-летний бельгиец уже сообщил о своем желании руководству «шпор». Сообщается, что игрок хочет уйти из клуба после Евро-2020, однако «Тоттенхэм» готов расстаться с футболистом только в случае, если получит достойное предложение.

Алдервейрелд выступает за «Тоттенхэм» с лета 2015 года. В сезоне-2020/21 он провел за команду 35 матчей, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.