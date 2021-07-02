«Саутгемптон» подписал защитника «Бреста» Перро
17:58
«Саутгемптон» объявил о переходе в команду защитника «Бреста» Ромена Перро.
23-летний француз подписал контракт со «святыми» на четыре года. Сумма трансфера не сообщается.
It's time, #SaintsFC fans ??— Southampton FC (@SouthamptonFC) July 2, 2021
Bonjour, @Romain_Perraud! ? pic.twitter.com/9gF9r3ribp
В сезоне-2020/2021 Перро провел 37 матчей за «Брест», на его счету три гола и семь результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 8 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.southamptonfc.com/news/2021-07-02/announcement-romain-perraud-southampton-football-club-2-july-2021
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