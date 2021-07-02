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«Саутгемптон» подписал защитника «Бреста» Перро

17:58
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«Саутгемптон» объявил о переходе в команду защитника «Бреста» Ромена Перро.

23-летний француз подписал контракт со «святыми» на четыре года. Сумма трансфера не сообщается.

В сезоне-2020/2021 Перро провел 37 матчей за «Брест», на его счету три гола и семь результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.southamptonfc.com/news/2021-07-02/announcement-romain-perraud-southampton-football-club-2-july-2021

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Иван Торопцев все материалы автора

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