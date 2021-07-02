«Саутгемптон» подписал защитника «Бреста» Перро

«Саутгемптон» объявил о переходе в команду защитника «Бреста» Ромена Перро.

23-летний француз подписал контракт со «святыми» на четыре года. Сумма трансфера не сообщается.

В сезоне-2020/2021 Перро провел 37 матчей за «Брест», на его счету три гола и семь результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 8 миллионов евро.