«Норвич» арендовал полузащитника «Челси» Гилмора

Полузащитник «Челси» Билли Гилмор перешел в «Норвич» на правах аренды, сообщает официальный сайт «канареек».

20-летний шотландец проведет в клубе сезон-2021/22.

? We can now confirm the season-long loan signing of midfielder Billy Gilmour from Chelsea!#WelcomeBilly — Norwich City FC (@NorwichCityFC) July 2, 2021

В сезоне-2020/21 Гилмор провел 11 матчей за «Челси» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.