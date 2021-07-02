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«Норвич» арендовал полузащитника «Челси» Гилмора

19:24
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Полузащитник «Челси» Билли Гилмор перешел в «Норвич» на правах аренды, сообщает официальный сайт «канареек».

20-летний шотландец проведет в клубе сезон-2021/22.

В сезоне-2020/21 Гилмор провел 11 матчей за «Челси» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.canaries.co.uk/News/2021/july/norwich-city-sign-chelsea-midfielder-billy-gilmour-on-loan

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Иван Торопцев все материалы автора

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