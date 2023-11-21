Дзагоев объявил о завершении карьеры

Полузащитник «Ламии» Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры.

На сайте греческого клуба вышло заявление игрока, в котором он рассказал, что получил травму подколенного сухожилия. После этого игрок повредил икроножную мышцу.

«За последние пять лет у меня было много повреждений, поэтому я принял решение так внезапно. Я решил: хватит. Становилось тяжело морально и физически.

Я сразу сказал об этом тренеру и руководству «Ламии». Меня пытались отговорить. Я благодарен за такое отношение, но я все решил. На этом жизнь не заканчивается, футбол тоже не заканчивается — у меня есть мысли в этом направлении», — сказал 33-летний россиянин.

За «Ламию» Дзагоев сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

После 11 туров «Ламия» с 15 очками занимает 6-е место в турнирной таблице греческой суперлиги.