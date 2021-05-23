Агуэро назвал чемпионский гол в ворота «КПР» самым важным в жизни

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро назвал гол в ворота «КПР» в матче 38-го тура чемпионата Англии-2011/12 самым важным в жизни.

«Естественно, гол в ворота «Куинз Парк» в сезоне-2011/12 — самый важный в моей жизни. Наверное, этот гол всегда будет у меня в памяти. Когда я получил мяч перед ударом, то подумал: «Может, судья поставит пенальти?». Был контакт с защитником, но не сильный. Потом я подумал: «Нужно просто пробить». Если я бью, то бью так сильно, как могу. Мне повезло, я попал, а потом дня два-три не мог поверить в то, что случилось. Я люблю все свои голы, но мяч в ворота «КПР» — особенный», — приводит Sky Sports слова Агуэро.

Гол Агуэро в ворота «КПР» принес «Манчестер Сити» победу и первый в истории клуба титул победителя английской премьер-лиги.

Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. По окончании сезона-2020/21 32-летний аргентинец покинет клуб.