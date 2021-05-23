Агуэро назвал чемпионский гол в ворота «КПР» самым важным в жизни
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро назвал гол в ворота «КПР» в матче 38-го тура чемпионата Англии-2011/12 самым важным в жизни.
«Естественно, гол в ворота «Куинз Парк» в сезоне-2011/12 — самый важный в моей жизни. Наверное, этот гол всегда будет у меня в памяти. Когда я получил мяч перед ударом, то подумал: «Может, судья поставит пенальти?». Был контакт с защитником, но не сильный. Потом я подумал: «Нужно просто пробить». Если я бью, то бью так сильно, как могу. Мне повезло, я попал, а потом дня два-три не мог поверить в то, что случилось. Я люблю все свои голы, но мяч в ворота «КПР» — особенный», — приводит Sky Sports слова Агуэро.
Гол Агуэро в ворота «КПР» принес «Манчестер Сити» победу и первый в истории клуба титул победителя английской премьер-лиги.
Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. По окончании сезона-2020/21 32-летний аргентинец покинет клуб.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12313197/sergio-aguero-tells-martin-tyler-about-premier-league-winning-goal-vs-qpr-his-decade-at-man-city-and-his-future
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю