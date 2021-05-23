Тухель рассказал о шансах «Челси» остаться в топ-4 АПЛ
Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед матчем 38-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» поделился мнением о шансах команды завершить сезон в топ-4.
«Прежде всего мы настраиваемся на этот матч как к встрече с «Лестером» (2:1), когда все в наших руках и мы можем решить вопрос, одержав победу. Поэтому готовимся к нему так, чтобы выиграть, но нам нужно быть готовыми к чему угодно.
У нас было много игр под давлением в решающие моменты, и мы всегда показывали хороший результат, поэтому мы уверены, что сможем снова себя проявить. Предстоит игра на выезде при поддержке местных болельщиков против сильной команды. Так что это очень большое испытание, но мы готовы. Все в наших руках, и мы хотим довести дело до конца», - приводит слова Тухеля официальный сайт «Челси».
В текущем сезоне «Челси» с 67 очками находится на третьем месте в АПЛ. Идущие на четвертой и пятой позиции «Ливерпуль» и «Лестер» отстают на одно очко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/05/21/tuchel--we-need-to-be-ready-for-anything
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