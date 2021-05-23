Тухель рассказал о шансах «Челси» остаться в топ-4 АПЛ

Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед матчем 38-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» поделился мнением о шансах команды завершить сезон в топ-4.

«Прежде всего мы настраиваемся на этот матч как к встрече с «Лестером» (2:1), когда все в наших руках и мы можем решить вопрос, одержав победу. Поэтому готовимся к нему так, чтобы выиграть, но нам нужно быть готовыми к чему угодно.

У нас было много игр под давлением в решающие моменты, и мы всегда показывали хороший результат, поэтому мы уверены, что сможем снова себя проявить. Предстоит игра на выезде при поддержке местных болельщиков против сильной команды. Так что это очень большое испытание, но мы готовы. Все в наших руках, и мы хотим довести дело до конца», - приводит слова Тухеля официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне «Челси» с 67 очками находится на третьем месте в АПЛ. Идущие на четвертой и пятой позиции «Ливерпуль» и «Лестер» отстают на одно очко.