Клопп признался, что этот год стал самым трудным в его жизни
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что этот сезон стал самым трудным в его жизни.
«Этот год стал самым сложным в моей жизни. Никогда не думал, что мне придется столкнуться с пандемией. Не лично мне, всем нам. Чему я научился? Сон переоценивают. Стали ли мы лучше за этот год? Не знаю, но опыта определенно стало больше. В будущем мы еще оценим, насколько многому научились за этот период», — цитирует Клоппа ESPN.
За тур до конца чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице, которое позволяет получить путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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