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Агуэро избежит наказания за эпизод с арбитром в матче с «Арсеналом»

16:07
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оказался в центре скандала, когда в матче с «Арсеналом» (1:0) положил руку на плечо бокового арбитра Сиан Мейси-Эллис, сообщает Sky Sports.

Аргентинец был расстроен решением арбитра и таким образом попытался выразить ей свое недовольство. Форвард подвергся критике за этот эпизод, однако футбольные органы не увидели в его действиях нарушения и не будут применять к нему санкции.

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