Агуэро избежит наказания за эпизод с арбитром в матче с «Арсеналом»
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оказался в центре скандала, когда в матче с «Арсеналом» (1:0) положил руку на плечо бокового арбитра Сиан Мейси-Эллис, сообщает Sky Sports.
Аргентинец был расстроен решением арбитра и таким образом попытался выразить ей свое недовольство. Форвард подвергся критике за этот эпизод, однако футбольные органы не увидели в его действиях нарушения и не будут применять к нему санкции.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.