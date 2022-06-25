Футболисту «Манчестер Юнайтед» Гринвуду продлили освобождение под залог

Футболист «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, подозреваемый в изнасиловании, продолжит оставаться под залогом, сообщает BBC Sport.

По информации источника, после очередного слушания по делу суд продлил 20-летнему англичанину освобождение под залог, не указав срок данной меры.

В полиции Большого Манчестера отметили, что дальнейшие сообщения о деле футболиста не будут появляться до тех пор, пока ему не будут предъявлены обвинения или он не будет освобожден.

В январе 2022 года Гринвуд был задержан в своем доме после того, как в социальных сетях появилась серия фотографий, которые были размещены его бывшей девушкой, заявившей, что она подверглась насилию.

Англичанина подозревают в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. В начале февраля его выпустили под залог.