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Сегодня, 15:00

Футболисту «Манчестер Юнайтед» Гринвуду продлили освобождение под залог

Карен Саркисян
Корреспондент
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Футболист «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, подозреваемый в изнасиловании, продолжит оставаться под залогом, сообщает BBC Sport.

По информации источника, после очередного слушания по делу суд продлил 20-летнему англичанину освобождение под залог, не указав срок данной меры.

В полиции Большого Манчестера отметили, что дальнейшие сообщения о деле футболиста не будут появляться до тех пор, пока ему не будут предъявлены обвинения или он не будет освобожден.

В январе 2022 года Гринвуд был задержан в своем доме после того, как в социальных сетях появилась серия фотографий, которые были размещены его бывшей девушкой, заявившей, что она подверглась насилию.

Англичанина подозревают в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. В начале февраля его выпустили под залог.

Источник: https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-61926460
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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