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8 октября, 20:33

Агент Влашича — о возможной продаже из «Вест Хэма»: «В Италии ему нравится играть больше»

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Агент хорватского полузащитника «Торино» Николы Влашича Тончи Мартич в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможной продаже игрока из «Вест Хэма» по окончании сезона.

Футболист выступает за «Торино» на правах аренды. Ранее издание The Athletic сообщило о намерении «Вест Хэма» продать 25-летнего хорвата по окончании сезона.

«У «Торино» есть опция выкупа Влашича на тот случай, если они захотят этого. Им больше не нужно разрешение «Вест Хэма» на выкуп хорвата. Сумма выкупа? Это секрет. Но могу сказать, что Влашичу в Италии нравится больше, чем в Англии», — сказал Мартич «СЭ».

В текущем сезоне Влашич провел за «Торино» 8 матчей в серии А и забил 3 гола.

Никола Влашич
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Торино
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2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 9 6 1 2 15-10 19
5
 МЮ 9 5 1 3 13-15 16
6
 Ньюкасл 10 3 6 1 17-9 15
7
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
8
 Ливерпуль 9 3 4 2 21-12 13
9
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
10
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
11
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
12
 Вест Хэм 10 3 2 5 9-11 11
13
 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
14
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
15
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
16
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
17
 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
18
 Саутгемптон 10 2 2 6 9-18 8
19
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
20
 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
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Брайтон – Нот. Форест
 - : -
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 - : -
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 - : -
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
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Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
20.10 22:15
Лестер – Лидс
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Харри Кейн

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Брентфорд

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Манчестер Сити

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