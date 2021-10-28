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Агент Лукаку: «Челси» — любовь его детства, поэтому желание вернуться было всегда»

15:04
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Федерико Пасторелло, агент нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, высказался о возвращении своего клиента в лондонский клуб.

«Я знал, что летнее трансферное окно будет важным для Лукаку, — приводит слова Пасторелло Sky Sports. — Три или четыре топ-клуба искали сильных форвардов, и на рынке их не хватало. Ромелу всегда держал в уме «Челси» и «Реал». «Челси» — любовь его детства, поэтому желание вернуться было всегда».

12 августа 2021 года Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» за 97,5 миллиона фунтов, что стало рекордным трансфером для лондонского клуба. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11668/12453187/romelu-lukaku-agent-discusses-strikers-chelsea-return

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