Федерико Пасторелло, агент нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, высказался о возвращении своего клиента в лондонский клуб.

«Я знал, что летнее трансферное окно будет важным для Лукаку, — приводит слова Пасторелло Sky Sports. — Три или четыре топ-клуба искали сильных форвардов, и на рынке их не хватало. Ромелу всегда держал в уме «Челси» и «Реал». «Челси» — любовь его детства, поэтому желание вернуться было всегда».

12 августа 2021 года Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» за 97,5 миллиона фунтов, что стало рекордным трансфером для лондонского клуба. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах.