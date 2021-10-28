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«Ньюкасл» планирует подписать капитана «Саутгемптона»

12:15
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«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Саутгемптона» Джеймом Уорд-Проузом, сообщает Football Insider.

По информации источника, «сороки» намерены попытаться подписать 26-летнего капитана «святых» в зимнее трансферное окно. Сообщается, что «Саутгемптон» оценивает англичанина в 40 миллионов фунтов.

Уорд-Проуз — воспитанник «Саутгемптона», в сезоне-2021/22 он забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи в 9 матчах за команду.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/newcastle-united-set-sights-on-ward-prowse/

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Иван Торопцев все материалы автора

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