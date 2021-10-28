«Ньюкасл» планирует подписать капитана «Саутгемптона»

«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Саутгемптона» Джеймом Уорд-Проузом, сообщает Football Insider.

По информации источника, «сороки» намерены попытаться подписать 26-летнего капитана «святых» в зимнее трансферное окно. Сообщается, что «Саутгемптон» оценивает англичанина в 40 миллионов фунтов.

Уорд-Проуз — воспитанник «Саутгемптона», в сезоне-2021/22 он забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи в 9 матчах за команду.