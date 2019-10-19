Адриан: «Сейчас у «Ливерпуля» два номера один»

Вратарь «Ливерпуля» Адриан считает, что они с Алиссоном — равноценные основные голкиперы. Адриан перешел в «Ливерпуль» этим летом, на старте сезона он успешно заменил травмированного Алиссона.

— Когда я перешел в «Ливерпуль», я знал, что это большой вызов в моей карьере. Думаю, что конкуренция делает нас лучше. Когда в команде два первых номера, это лучше для всех.

Тренер принял правильное решение, потому что каждый хочет быть лучшим. Сейчас мы оба — номер 1.

Не в моей психологии быть номером 2. Возможно, через 4-5 лет я скажу другое, но сейчас лучше так, чем быть в зоне комфорта, когда один вратарь играет, а друго вечно сидит на лавке.