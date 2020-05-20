3 представителя «Уотфорда» заразились коронавирусом

Во вторник стало известно, что 6 тестов на коронавирус, сделанных в чемпионате Англии, дали положительный результат. Всего тестирование проишли 748 человек. По информации The Athletic, в «Уотфорде» было зафиксировано 3 позитивных теста.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что сезон-2019/20 в АПЛ планируется возобновить 13 июня.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 19 на 20 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 971 332 человека. Умерших — 324 191, выздоровевших — 1 949 999.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 19 мая всего зарегистрирован 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

В АПЛ будут штрафовать тех, кто откажется от тренировок?