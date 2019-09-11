21 год назад Юнгберг перешел в «Арсенал». Сейчас он входит в тренерский штаб клуба

Сегодня исполнился 21 год трансферу Фредди Юнгберга в «Арсенал». 11 сентября 1998 года швед перешел в лондонский клуб из родного «Хальмстада». В составе «Арсенала» он выступал с 1998 по 2007 год, выиграл два чемпионата, три Кубка и Суперкубок Англии.

Карьеру футболиста Юнгберг завершил в 2014 году, а в начале этого сезона вошел в тренерский штаб «Арсенала».

«Ого, это реально было так давно? Приятно быть связанным с «Арсеналом» 21 год спустя», — написал Юнгбрг в Twitter.