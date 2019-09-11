21 год назад Юнгберг перешел в «Арсенал». Сейчас он входит в тренерский штаб клуба
22:46
Сегодня исполнился 21 год трансферу Фредди Юнгберга в «Арсенал». 11 сентября 1998 года швед перешел в лондонский клуб из родного «Хальмстада». В составе «Арсенала» он выступал с 1998 по 2007 год, выиграл два чемпионата, три Кубка и Суперкубок Англии.
Карьеру футболиста Юнгберг завершил в 2014 году, а в начале этого сезона вошел в тренерский штаб «Арсенала».
«Ого, это реально было так давно? Приятно быть связанным с «Арсеналом» 21 год спустя», — написал Юнгбрг в Twitter.
Wow, has it really been that long? Amazing to still be involved with @Arsenal 21 years later ?? https://t.co/P04Crjtcyf— Freddie Ljungberg (@freddie) September 11, 2019