0:4. «Ливерпуль» в статусе чемпиона проиграл «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Ливерпуль» в матче 32-го тура чемпионата Англии (4:0). Голами еще в первом тайме отметились Кевин де Брейне, Рахим Стерлинг и Фил Фоуден. Четвертый мяч залетел в сетку ворот «красных» после перерыва от своего же полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена. В самой концовке встречи пятый мяч забил Рияд Махрез, но после просмотра видеоповтора взятие ворот отменили из-за игры рукой.

Стоит отметить, что «Ливерпуль» в прошлом туре гарантировал себе чемпионство. «Манчестер Сити» идет на 2-м месте. Сейчас команды разделяют 20 очков.

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32-й тур

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 4:0 (3:0)

Голы: Де Брейне, 25 — с пенальти (1:0). Стерлинг, 35 (2:0). Фоуден, 45 (3:0). Окслейд-Чемберлен, 66 — в свои ворота (4:0).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Жоау Канселу, 73), Ляпорт (Отаменди, 79), Менди, Гарсия, Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес, Фоуден, Стерлинг (Бернарду Силва, 79), Габриэл Жезус (Махрез, 58).

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес (Окслейд-Чемберлен, 46), Александр-Арнолд (Уильямс, 76), Вайналдум (Кейта, 62), Хендерсон, Фабинью, Роберту Фирмину (Ориги, 62), Салах, Мане (Минамино, 85).

Предупреждения: Гомес, 24. Менди, 41. Уокер, 57. Хендерсон, 90+1.

Судья: Тэйлор.

2 июля. Манчестер. Стадион «Этихад».