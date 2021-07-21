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Коста-Рика в меньшинстве переиграла Ямайку

06:07

Сборная Коста-Рики выиграла у Ямайки (1:0) в 3-м туре Золотого кубка КОНКАКАФ. Единственный гол забил нападающий Брайан Руис.

Стоит отметить, что на 72-й минуте Леонель Морейра получил красную карточку и костариканцы остались в меньшинстве.

Команда Коста-Рики одержала три победы в трех турах и с первого места вышла в плей-офф. Сборная Ямайки набрала 6 очков и стала второй в группе.

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Евгений Козинов все материалы автора

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