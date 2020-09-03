Катар дважды выступит на Золотом кубке КОНКАКАФ

Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022 сообщает, что Футбольная ассоциация Катара подписал соглашение с КОНКАКАФ. Одним из главных аспектов сотрудничества является участие Катара в Золотом кубке КОНКАКАФ в 2021 и 2025 годах.

«Золотой Кубок — престижный турнир, и мы счастливы, что Катар получил приглашение, — отметил глава КФА шейх Хамад бен Халифа бен Ахмед Аль Тани. — Наша сборная примет участие в турнире за 17 месяцев до старта Чемпионата мира в Катаре, так что это будет прекрасная возможность подготовиться к ЧМ-2022 и его первому матчу 21 ноября 2022 года. В 2019 году сборная выиграла Кубок Азии АФК, что стало важным этапом развития команды. Мы уверены, что сможем конкурировать с лучшими командами региона на Золотом Кубке, и ждем этого турнира с нетерпением».

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 19 декабря 2022 года.