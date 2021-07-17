Ямайка вырвала победу у Гваделупы, забив на 88-й минуте

Сборная Ямайки переиграла Гваделупы в матче Золотого кубка КОНКАКАФ. В первом тайме команды обменялись голами. Победный мяч на 88-й минуте забил Джуниор Флеммингз с передачи игрока «Байера» Леона Бейли.

Ямайцы с 6-ю очками после двух туров идут на первом месте в группе. Гваделупцы не набрали ни одного очка, поэтому занимают последнюю строчку.