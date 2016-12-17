16:40 17 декабря | ФУТБОЛ — Клубный ЧМ

Зинедин Зидан: "Финал клубного чемпионата мира очень важен для "Реала"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед финалом клубного чемпионата мира против "Касимы Антлерс" подчеркнул, что для команды этот матч очень важен. Встреча состоится 18 декабра. Начало игры - 13.30 по московскому времени.

- Эта игра очень важна для нас, - приводит Goal слова Зидана. - Мы приехали, чтобы завоевать трофей. В предыдущем матче мы играли странно, но это все из-за долгого перелета. Теперь мы точно готовы к игре. Соперник способен осложнить нам жизнь - "Касима" выиграла три матча и заслужила выход в финал. Это очень организованная команда. Кроме того, их будут поддерживать болельщики.

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