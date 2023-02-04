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Сегодня, 20:34

«Аль-Хиляль» сыграет с «Фламенго» в полуфинале клубного ЧМ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Видад» — «Аль-Хиляль» —.
Фото Reuters

«Аль-Хиляль» обыграл «Видад» в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира-2022 в Марокко.

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. В дополнительное время команды тоже не смогли выявить победителя. В серии пенальти точнее оказался «Аль-Хиляль» — 5:3.

В полуфинале клубного чемпионата мира-2022 команда из Саудовской Аравии сыграет с «Фламенго» 7 февраля.

Сегодня еще один полуфиналист турнира определится в матче «Сиэтл Саундерс» (США) — «Аль-Ахли» (Египет). Победитель в 1/2 финала сыграет с «Реалом» 8 февраля.

Финал и матч за 3-е место пройдут 11 февраля. Действующим победителем клубного чемпионата мира является «Челси».

Клубный ЧМ. 2-й раунд
04 февр, 17:30. Prince Moulay Abdellah Stadium (Рабат)
Видад
1:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
1
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